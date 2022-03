Percentual de endividados cresce em Lajeado

Mais de 3% diferem o índice de inadimplência no comércio de Lajeado de um ano atrás e o do início deste mês. Depois de 11 meses oscilando entre 24 e 25%, o registro alcançou a casa dos 26% no início de março e superou em 3,1 pontos percentuais a marca de março de 2021 (22,9%).

Os dados obtidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista também indicam que desde maio de 2020, quando se observava os primeiros impactos da pandemia, não se contabilizava um número tão alto. O mesmo desempenho ocorre a nível de Estado, onde o índice registrou um aumento de 0,5% nos últimos 30 dias e, ao alcançar os 28,8%, marcou 3,2 pontos a mais do que o mesmo mês do ano passado.

O perfil dos inadimplentes em Lajeado segue inalterado, sendo a maioria homens (50,2%), com idades entre 30 a 34 anos (17,2%) e que recebem entre um e dois salários mínimos (45,2%). No RS também se manteve igual, concentrando a maioria no sexo feminino (51%), na faixa etária dos 25 a 29 anos (14,2%) e com renda entre um e dois salários (42,5%).