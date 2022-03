Triunfo faz tratativas para ter batalhão do Corpo de Bombeiros

O prefeito de Triunfo, Murilo Machado, reuniu-se com o Comandante Geral dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, representantes locais, da Braskem e do Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio Grande do Sul para reforçar a importância e o interesse na instalação de um Batalhão dos Bombeiros no município. Atualmente, Triunfo é atendido pelo batalhão de Taquari.

"Deixamos claro o nosso compromisso em estabelecer uma parceria entre o município, Braskem e o Estado, disponibilizando tudo que estiver ao nosso alcance. Buscamos essa melhoria para Triunfo o mais rápido possível, pois sabemos da necessidade e importância que um corpo de bombeiros tem no atendimento à comunidade", destacou o prefeito.

A partir da reunião, novas ações devem ser feitas para mobilizar a criação de um batalhão na cidade. "A estratégia em curso para implantação de um pelotão do corpo de bombeiros militar no município-sede do Complexo Industrial Petroquímico, vêm para consolidar os demais fatores de competitividade e segurança ao Distrito Industrial sobretudo neste momento em que se implementa mais uma fase no processo de atração de investimentos ao cluster do Polo da Química", finaliza o diretor administrativo do Cofip-RS, Sidnei Anjos.