Empresa do setor elétrico abre 60 vagas de emprego em Pelotas

Representantes da prefeitura de Pelotas estiveram reunidos, na semana passada, com membros da empresa catarinense Setup, que já está instalada em Pelotas, para tratar da divulgação de processo seletivo para novos postos de trabalho que a companhia está abrindo na cidade. O apoio visa dar suporte para a chegada da empresa, que inicialmente irá oferecer 60 vagas de emprego na área de manutenção na distribuição de energia e busca atrair profissionais para atuarem na cidade e na região

A Setup atua, dentre outras áreas, no desenvolvimento de atividades técnicas de operacionalização e manutenção do setor de elétrico e, atualmente, presta serviços para algumas concessionárias do segmento na região Sul do Brasil. Após essa fase, também está prevista outra rodada com oferecimento de empregos, com apoio do Poder Público para abertura e seleção das futuras novas vagas.

De acordo com a empresa, somente para Pelotas estão abertas as seguintes vagas: Auxiliar de Eletricista de Rede de Distribuição, Eletrotécnico, Eletricista de Rede de Distribuição I e Eletricista Encarregado, Eletricista de Linha Viva I (poda) e Eletricista Encarregado, Eletricista de Linha Viva II (rede) e Eletricista Encarregado.

As oportunidades de emprego são acompanhadas de benefícios, que segundo a empresa incluem plano de saúde, seguro de vida, vale-alimentação, prêmio assiduidade, plano de carreira e participação nos resultados, dentre outros. Interessados em se candidatar às vagas oferecidas pela Setup devem cadastrar o currículo no site (gruposetup.com/trabalhe-conosco) ou entrar em contato pelo telefone (48) 99961-8472 para buscar mais informações sobre as vagas e sobre o processo seletivo.