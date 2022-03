Shopping de Rio Grande tem programação para o Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (8), o Partage Shopping Rio Grande mobilizou vários parceiros para promover um mês inteiro de atividades e conscientização. A programação contará com aula da Maturidade Ativa, além de uma roda de mulheres e um tributo musical.

Ao longo do mês, a Sala do Bem também será dedicada à temática da mulher, além do apoio à Corrida Lilás, de conscientização ao câncer do colo de útero. As ações iniciarão com o aulão de ginástica Maturidade Ativa, do SESC, às 16h, no Espaço Partage (Praça de Alimentação). Coordenadas pelos professores do SESC, as senhoras poderão celebrar cuidando da saúde e do bem-estar com atividade física.

Às 18h, será o momento de o Espaço Partage receber a roda de conversa com o tema "Conversas plurais: mulheres, desafios e escolhas de vida". Encerrando o dia, a homenagem às mulheres será em forma de música com a cantora Vivi Gomes, a partir das 20h.