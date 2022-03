UTI de hospital de Arroio do Meio recebe gerador

Foi entregue, na semana passada, o gerador para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José, de Arroio do Meio. A chegada do equipamento torna a conclusão da obra de mais de 400 metros quadrados ainda mais próxima.

Adquirido em outubro do ano passado ao valor de R$ 330 mil, o gerador irá suprir a demanda do hospital em caso de falta de energia elétrica, garantindo o funcionamento da UTI e todo o complexo hospitalar. Cerca de R$ 3 milhões foram investidos até o momento, com valores repassados pela prefeitura local e outros municípios, doação espontânea de empresas e pessoas da comunidade.

Para o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel a chegada do equipamento faz com que aUTI esteja ainda mais perto de ser concluída, o que representará um avanço na saúde pública. "Nossa meta foi colocar a UTI em funcionamento. O envolvimento da comunidade e dos demais voluntários para que este sonho se torne realidade é muito significativo. Sabemos a importância que este projeto tem para o município de Arroio do Meio e região do Vale do Taquari", avaliou. A projeção é que a etapa de construção civil esteja concluída até dia 1º de maio.