Empresa de malhas investe R$ 60 milhões em Farroupilha

Os fios entrelaçados que contam a trajetória de 35 anos da gaúcha Biamar se abrem para um novo momento da marca. Com investimento que ultrapassa os R$ 60 milhões, a empresa familiar revela ao público, no dia 14 de março, seu novo complexo, com área superior a 22,6 mil metros quadrados.

As instalações estão interligadas por um túnel subterrâneo e por uma passarela ao antigo prédio, na rua Júlio de Castilhos, 2.003, no bairro Vicentina, em Farroupilha. Outros 3 mil m² já foram aprovados para construção e as obras devem iniciar em breve.

Com o novo prédio, a Biamar vai duplicar a área industrial e quadruplicar o tamanho da loja, com produtos a pronta entrega e 27 caixas para atendimento. Com a ampliação, a companhia está gerando 50 vagas de empregos diretos e projeta aumentar em 50% o faturamento.

Dividido em seis andares, o edifício abrigará loja de dois pisos, estoque de produtos a pronta entrega, depósito, setores comercial, financeiro, administrativo, criativo e de marketing, salas de reuniões, auditório para treinamentos e docas para entrada de caminhões. De forma provisória, o espaço acomodará também a tecelagem e passadoria, até a conclusão da ampliação da sede anterior, quando voltarão para o local.

Com atendimento exclusivo ao varejo atacado, a nova sede da Biamar foi projeta para oferecer melhores condições de trabalho aos 470 colaboradores da empresa - sendo 370 deles com atuação presencial no espaço - e uma infraestrutura completa para os 10 mil clientes lojistas ativos da marca. Atualmente, os principais mercados consumidores da Biamar são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além dos lojistas, desde 2018, a label comercializa seus produtos através de e-commerce próprio.

"Queremos atender melhor o cliente lojista, que sai da sua casa, da sua cidade para vir até Farroupilha fazer as compras para a sua loja. Queríamos oportunizar uma experiência melhor, um atendimento mais satisfatório e um mix maior de produtos. Com a ampliação do espaço também poderemos desenvolver e lançar várias outras linhas, algumas das quais já estão em desenvolvimento", explica o diretor Itacir Ari Marmentini, que divide a sociedade do grupo Biamar com a irmã, Devilda Marmentini Biazoli, e com o cunhado Segundo Biazoli. Além da marca homônima, a companhia é detentora das marcas aBênção, BlackPool e Urbanity.

A designer de moda e coordenadora de Criatividade e Estilo da Biamar, Suélen Biazoli, explica que a pandemia trouxe muitos desafios, fazendo com que a marca lançasse novos produtos e apostasse em linhas inéditas nos últimos dois anos. A inovação resultou numa expansão de 40% na receita da companhia durante período. "Após as restrições, tínhamos uma enorme preocupação com a segurança dos nossos funcionários e, por esse motivo, desenvolvemos uma máscara de proteção. Neste período, também expandimos as comercializações de produtos de tecido plano, lançamos a linha de shoes e desenvolvemos e apostamos em matérias-primas próprias", contextualiza Suélen, que integra a segunda geração da família na administração do negócio.