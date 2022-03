Centro comercial de R$ 10 mi é aberto em Santo Ângelo

O grupo Fricke inaugurou um centro comercial em Santo Ângelo no fim de semana. O investimento é de R$ 10 milhões com geração de cerca de 50 empregos diretos. São quatro mil metros de loja, funcionando no sistema de atacado e também abrigando o centro de distribuição regional de materiais de construção.

No ato inaugural, os diretores da empresa, Carlos Renato Fricke, destacou o apoio recebido por parte do município. "Santo Ângelo é um polo estratégico para a expansão do grupo e as formas de incentivo do município são muito inteligentes", disse. O Grupo Fricke possui loja no centro da cidade há 27 anos.

O prefeito, Jacques Barbosa, elogiou a iniciativa do Grupo Fricke, pelo investimento significativo que inaugura em Santo Ângelo neste momento. "Uma iniciativa ousada, com investimento expressivo e que traz emprego e renda para a cidade". O prefeito comentou que a instalação do centro comercial é um exemplo do excelente momento vivido pela economia santo-angelense. "Seja na atração de novos empreendimentos ou no fortalecimento de cadeias produtivas, adotamos uma série de planos e ações em vistas de um desenvolvimento forte, perene e sustentável".