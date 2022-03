Caxias do Sul anuncia data da próxima edição da Festa da Uva

A 33ª edição da Festa da Uva encerrou no domingo (6), depois de 17 dias de várias atrações no Parque Mário Bernardino Ramos, seis edições do Desfile Cênico Musical no centro da cidade e 15 etapas dos Jogos Coloniais. Em cerimônia no palco 1, do parque, conduzida pela rainha Pricila Zanol e pelas princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann lembrou do trabalho de divulgação em mais de 30 mil quilômetros percorridos, visitando 30 municípios em três estados e que muitos corações foram tocados.

O prefeito Adiló Didomenico também agradeceu a todos os secretários envolvidos com a Festa e anunciou a data da próxima edição do evento. "A Festa da Uva 2024 será realizada de 15 de fevereiro a 03 de março". Também anunciaram nos anos ímpares, como em 2023, a Festa das Colheitas nos finais de semana 24, 25 e 26 de fevereiro e 03, 04 e 05 e 10, 11 e 12 de março de 2023.

O presidente Fernando Bertotto, agradeceu o trabalho de toda a equipe que juntos acreditaram que a festa poderia ser realizada com todos os cuidados sanitários vigentes. "Esses dias foram muito gratificantes, agradeço as soberanas e nossas embaixatrizes. Agradeço a toda a diretoria. Um monte de coisas poderíamos fazer diferente, mas tudo fluiu de maneira normal e natural", afirmou.