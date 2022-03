Hospital Geral de Caxias do Sul quer arrecadar mais R$ 15 milhões

a segunda fase da campanha O Hospital Geral de Caxias do Sul lançou oficialmente"Todos Pelo Geral Para Todos". A etapa busca finalizar o complexo hospitalar, que teve obras iniciadas em 2014, paralisadas em 2017, e retomadas em 2020, graças à captação de recursos da primeira fase da campanha.

Até o momento, foram obtidos R$ 33.1 milhões, que vão permitir a entrega da construção do prédio de ampliação ainda em 2022. Com a segunda fase, a meta é obter recursos no valor de R$ 15 milhões.

O diretor-geral do Hospital Geral (HG), Sandro Junqueira, destacou que, com os valores previstos na segunda fase, será possível realizar a conclusão da ampliação da entidade hospitalar. "Destensionaremos a capacidade física e assistencial em saúde da região", projetou. Ele fez questão de convocar as lideranças regionais para colaborarem com o hospital.

A partir do arrecadado, pretende-se finalizar as obras do hospital, que envolve a ampliação do pronto-socorro em 11 leitos, passando a totalizar 22 leitos, a reforma e ampliação do centro obstétrico, a ampliação e adequação da área do serviço de imagenologia, a ampliação e reforma da cozinha e a construção da subestação de energia elétrica.

O diretor técnico do HG, Alexandre Avino, deu um panorama dos investimentos previstos com os recursos que serão obtidos. Ele destacou que as obras no centro obstétrico são importantes, porque o hospital se consolidou como referência em gestação de grande risco. Já os recursos para a área de exames de imagem serão empenhados na aquisição de mais um tomógrafo; o HG conta com um único equipamento para atender 1,2 milhão de habitantes. Por fim, Avino destacou que o Pronto-Socorro precisa ser duplicado, por ser a área do hospital que seguidamente se encontra superlotada.