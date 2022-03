Amvat vai requisitar inclusão da ERS- 332 em plano de concessões

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) vai solicitar audiência com o governo do Estado para solicitar a inclusão da ERS-332 no projeto de concessões, bem como a possibilidade de alterar a localização das praças de pedágio de Encantado e Cruzeiro do Sul. O assunto foi discutido em assembleia geral da entidade, realizada em Estrela, sob a coordenação do presidente Sandro Herrmann.

Herrmann lembrou que havia uma discussão muito grande com a região alta, mas que na reunião o Vale demonstrou unidade em torno de suas reivindicações. Quanto à inclusão da ERS-332, que liga Encantado a Arvorezinha, o presidente lembra que ela está sob responsabilidade do Daer, e que talvez não seja contemplada de imediato, mas num prazo de cinco anos, como é previsto no projeto do governo. "Vamos agilizar o pedido de audiência, pois sabemos que o desejo do Estado, expresso pelo secretário de Parcerias, é lançar o edital até o final de abril, para que o processo seja finalizado neste ano", observa.

Na assembleia - que contou com a presença de prefeitos de 30 municípios - também foram abordados outros assuntos de interesse regional. Sandro Herrmann destacou ações nas quais a Amvat está envolvida, como a questão relativa às perdas de ICMS dos municípios com a introdução de novos códigos fiscais para o Setor de Integrados. Ele e o contador Silvino Huppes representam a região no grupo de trabalho formado na Famurs e que está discutindo alternativas para evitar a queda na arrecadação dos produtores de aves e suínos. No RS são 240 municípios que terão perdas de ICMS com a nova sistemática de cálculo. Uma projeção feita nos 38 filiados à Amvat estima que no período de 2023 a 2025 eles deixem de receber R$ 141,1 milhões em ICMS.

Outra ação da qual a Amvat tem participado, junto com o Codevat, é em relação ao atendimento da RGE Sul nos municípios. Foram realizadas duas reuniões com a concessionária no Ministério Público e Agergs, em Porto Alegre. A RGE apresentou um Plano de Trabalho que prevê investimentos de R$ 14,4 milhões para o Vale em 2022, e até 2026 de R$ 430 milhões.

Entre as melhorias estão a manutenção de mais de 1,9 mil quilômetros de redes e a substituição de 4 mil poste; a abertura de nova base operacional em Estrela e contratação de mais de 220 eletricistas. Um grupo de trabalho acompanhará e fiscalizará a execução dos compromissos estabelecidos pela concessionária de energia elétrica.