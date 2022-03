Grande final dos Jogos Coloniais acontece neste domingo

A Diretoria de Esportes da Comissão Comunitária da Festa da Uva promove, neste domingo (6), a grande final dos Jogos Coloniais. As provas acontecem a partir das 9h, na rua Sinimbu, em frente à Catedral. O público pode acompanhar das arquibancadas que são gratuitas.

Os Jogos Coloniais tem no total 15 etapas. A primeira ocorreu na Praça Dante (Av. Júlio de Castilhos) no dia 22 de janeiro. Os atletas foram os profissionais da imprensa. As demais etapas seguiram pelo interior reunindo mais de 14 mil pessoas.

Nesta sexta (04) foram realizados os Jogos Coloniais Edição Paralímpica, no Ginásio Enxutão. No total, foram cerca de 80 participantes, da Fundação de Assistência Social (FAS), da Escola João Pratavieira e do programa Paradesporto e Lazer Inclusivo da Smel.

O prefeito Adiló Didomenico, o secretário Municipal do Esporte e Lazer e diretor de Esportes da Festa, Gabriel Citton, e as Soberanas da 33ª Festa da Uva, Priscila Zanol, Bianca Ott e Bruna Mallmann também marcaram presença no evento.