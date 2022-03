Ônibus em Rio Grande começam a circular sem cobradores

A partir desta segunda-feira (7), as empresas permissionárias do transporte coletivo de Rio Grande - Noiva do Mar e Transpessoal - poderão operar sem cobrador em nove linhas. Uma ordem de serviço emitida pela Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança permite que as empresas iniciem a operação de extinção gradativa da função, desde que tenham condições técnicas e não causem prejuízos aos usuários.

"A permissão para a circulação de alguns coletivos sem cobrador possibilita o início de um período de testes. Estamos trabalhando para que seja uma transição que não cause transtornos à comunidade. O funcionamento será totalmente monitorado, fiscalizado e poderá passar por ajustes", diz Anderson Castro, secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança. As demais linhas podem funcionar sem cobrador apenas nos domingos e feriados e também de segunda a sábado, a partir das 20h.

Após 15 dias do início da operação as empresas deverão emitir um relatório de atividades e enviá-lo para análise junto ao município. A partir dessa avaliação, a secretaria promoverá as alterações necessárias, buscando anular as dificuldades de atendimento aos usuários.

Para garantir maior efetividade no processo de extinção gradativa da função de cobrador as empresas de transporte devem fazer ampla divulgação das diferentes formas de pagamento da tarifa, hoje fixada em R$ 4,35. Entre os meios de pagamento estão o Cartão Mais, cartão de crédito e débito por aproximação e pagamento com dispositivos inteligentes.