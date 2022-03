Canoas faz chamamento para que cerca de 17,7 mil pessoas completem esquema vacinal contra a Covid-19

A secretaria municipal da Saúde de Canoas orienta que 17.739 pessoas, que ainda não fizeram a segunda dose contra a Covid, completem o esquema vacinal. Até o dia 2 de março, 693.404 doses foram aplicadas. Destes, 305.799 são de primeira dose, 268.346 da segunda dose e 69.310 da terceira dose. Canoas já vacinou 14.709 crianças dos 5 aos 11 anos, o que representa 47,88% deste público.

O mês de fevereiro registrou alto índice de casos de Covid-19 em Canoas. Desde o início da pandemia, o período foi o terceiro com a maior incidência da doença, registrando 5.876 novos casos. A marca perde apenas para o mês de março de 2021, 10.012 casos, e janeiro de 2022, 13.051 casos. O secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, ressalta que, diante dos números de casos e a presença da variante ômicron - que tem alto índice de transmissibilidade - é preciso atenção para frear o vírus.

Apesar do avanço da vacinação e da diminuição das internações, a Covid continua fazendo vítimas fatais. Em fevereiro, 36 canoenses perderam a vida para a doença. Em janeiro, o número de mortos chegou em 24 e, em dezembro de 2021, foram nove vidas perdidas.

Diante do alto índice de contágio, a prefeitura valia que ainda não é o momento de dispensar o uso da máscara. Nesta semana, a Prefeitura reiterou a obrigatoriedade da proteção para crianças a partir dos 6 anos, inclusive no ambiente escolar. Para menores de 6 anos, a máscara é recomendada, não obrigatória. Uma nova avaliação sobre o tema será feita no dia 17 de março.