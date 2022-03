União autoriza readequações na Barragem Arvorezinha, em Bagé

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), publicou no Diário Oficial da União (DOU) a portaria que autoriza readequação do plano de trabalho para construção da Barragem Arvorezinha, na cidade de Bagé. A obra tem custo total previsto de R$ 107,4 milhões, dos quais cerca de R$ 98,1 milhões serão destinados pela União. Outros R$ 9,3 milhões serão fruto de contrapartida da prefeitura.

O novo acordo firmado pelo MDR e a cidade gaúcha permitirá a execução da segunda fase das intervenções, que consistem na retomada e conclusão das obras e serviços remanescentes do empreendimento. Até o momento, já foram repassados R 12,4 milhões, entre os anos de 2010 e 2012, para a execução da primeira fase de construção de infraestrutura. A construção da barragem havia sido embargada em 2013 e, agora, poderá ser retomada.

Segundo o diretor de Obras Hídricas do MDR, Francisco Igor Nunes, a estrutura vai ajudar a garantir a segurança hídrica para a região. "Essa obra tem grande relevância para o município, sobretudo por conta das crises hídricas que o Rio Grande do Sul tem enfrentado ao longo deste ano e de anos anteriores", destacou. Várias cidades gaúchas estão em situação de emergência devido à estiagem.

As obras serão executadas pelo Exército Brasileiro, sob a gerência do 1º Batalhão Ferroviário de Lages (SC). A previsão é que todas as intervenções necessárias à funcionalidade da Barragem Arvorezinha sejam concluídas até 2025.

A estrutura tem volume de armazenamento de até 18 milhões de m³ e área inundada de 322 hectares. A conclusão das obras garantirá o abastecimento de água urbano para o município de Bagé, beneficiando uma população estimada de 120 mil habitantes