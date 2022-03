Santa Cruz do Sul cede área para concessionária da RSC-287

A cidade de Santa Cruz do Sul deu um passo importante para trazer mais um grande investimento para o município. A prefeita Helena Hermany assinou o projeto de lei que autoriza a cessão de duas áreas para a Sacyr Construccion S/A do Brasil, concessionária responsável pela duplicação da RSC-287.

O documento será apresentado para aprovação na Câmara de Vereadores. Localizados às margens da BR-471, os dois espaços serão utilizados pela companhia para a instalação de dependências administrativas e também para parque de máquinas e estocagem de materiais. A área que será cedida fica em parte do terreno da antiga Escola Murilo Braga. O município retomou a posse do local no ano passado, após oito anos de impasse com o governo do Estado.

O espaço havia sido doado ao Estado em 1939 para a instalação de um posto da secretaria de Agricultura. Posteriormente cedida para criação da Escola Normal Rural Murilo Braga de Carvalho, que funcionou até 2007, deveria ser devolvida ao município quando a finalidade para a qual foi destinada se extingiu.

Helena Hermany celebrou o encaminhamento para a chegada de mais um importante empreendimento. Ela lembrou que a ampliação das atividades da Sacyr no município representará a geração de mais empregos e mais retorno em impostos para os cofres públicos. "Somos uma cidade empenhada em criar oportunidades e um ambiente propício para os investidores, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento", concluiu.

Presente ao ato de assinatura, o gerente de Projetos da Sacyr Javier Hidalgo Lopez informou que o acordo permitirá à empresa manter em Santa Cruz do Sul todas as operações necessárias para a execução da obra de duplicação da RSC-287. Entre as estruturas que serão trazidas pela companhia estão uma fábrica de pré-moldados, central de asfalto, laboratórios e escritórios. Lopez estima que sejam criados 300 empregos diretos. O executivo destacou que a duplicação é um projeto estratégico e atribuiu a escolha por Santa Cruz do Sul a uma série de fatores. "Precisamos de uma cidade com boa infraestrutura, com bons serviços e onde se possa morar com qualidade", declarou.

O contrato tem duração de 5 anos, com a possibilidade de renovação pelo mesmo período. A estimativa do município é de que o empreendimento gerará retorno de R$ 30 milhões em impostos durante o período.