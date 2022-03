Teutônia amplia vigilância no Centro Administrativo

A secretaria de Administração de Teutônia providenciou a ampliação do sistema de videomonitoramento no Centro Administrativo, a fim de oferecer mais segurança aos servidores e munícipes que frequentam o local, assim como, para garantir a preservação do patrimônio público, visto que frequentemente sofria depredações. O sistema de videomonitoramento funciona 24 horas por dia, gravando imagens que são monitoradas internamente, sendo que, a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro, conta com mais 24 câmeras em pontos estratégicos, totalizando 36 câmeras.

Deste total, 14 foram instaladas no Pavilhão Multiuso, a fim de oferecer um local mais seguro aos cidadãos que frequentam o ambiente aos finais de semana, assim como, aos expositores da Festa de Maio e demais feiras e eventos realizadas no Pavilhão. A medida também trará mais segurança à frota de veículos pertencente ao município.

O prefeito, Celso Aloísio Forneck, destacou a importância da ampliação para a segurança do Centro, bem como, das pessoas que o frequentam "Com a ampliação do sistema de monitoramento estamos oferecendo um ambiente mais seguro aos nossos servidores, munícipes e visitantes, sendo que o centro administrativo é um dos pontos turísticos mais visitados no município. Também será uma forma de evitar ações de vandalismo, que ocorrem, principalmente, no pavilhão multiuso", conclui.