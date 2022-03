Prejuízo com a seca em Rio Grande passa de R$ 136 milhões

Em estado de emergência em função da estiagem, a cidade de Rio Grande já soma mais de R$ 136 milhões em prejuízo. Os dados são da Emater-RS/Ascar e demonstram os impactos econômicos da seca no município. As maiores perdas estão na soja e na pecuária de corte, em que se concentram quebras de mais de R$ 120 milhões.

Conforme o engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater Rio Grande, Aldair Gaiardo, a situação se estabilizou diante de recentes períodos chuvosos, chegando a 22 milímetros de precipitação média na última semana. "Isso não quer dizer que os problemas encerraram, visto que as chuvas foram de pequena intensidade. Não foi possível recuperar a capacidade hídrica das propriedades rurais e existe baixa disponibilidade de água para pecuária leiteira e de corte, assim como para a para irrigação nas pequenas propriedades", comentou. Apesar disso, a expectativa da Emater é que a situação da produção apresente certa melhora nos próximos meses.

A secretaria da Pesca, Agricultura e Cooperativismo atua na limpeza de açudes que são utilizados como bebedouro para os animais. Atualmente, o trabalho de enfrentamento à estiagem em parceria com Defesa Civil, Emater, secretaria de Zeladoria da Cidade e Exército Brasileiro. Além da distribuição de alimento e água potável, há cinco frentes de trabalho em execução. "Já atendemos mais de 125 propriedades. Temos mais de 100 outras que estão em uma lista de espera, que continua a crescer diariamente. Ao todo já fizemos mais de 250 aguadas, considerando uma média de duas por propriedade", explica o secretário adjunto da pasta de Pesca, Agricultura e Cooperativismo, Jesus Carrasco.

Recentemente, o município firmou convênio com o governo do RS para a construção de 10 açudes, estruturas de maior tamanho e com capacidade para auxiliar na irrigação de lavouras de até dois hectares. A proposta compõe o Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural e foi uma das medidas anunciadas para reduzir os efeitos da seca que atinge o Rio Grande do Sul.