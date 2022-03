Prefeitura busca resolver crise do sistema de transporte em Rio Grande

A situação do transporte coletivo em Rio Grande tem demandado atenção especial da prefeitura, que trabalha para construir alternativas para manter o sistema em atuação sem onerar os usuários ou colocar o funcionamento das empresas em risco. O cenário de dificuldades levou o município a se juntar a um movimento nacional, no qual prefeitos de diversas partes do Brasil têm procurado alternativas e pedido auxílio para a manutenção do sistema diante do aumento de custos, especialmente de combustível.

Enquanto o Congresso não decide sobre o projeto, visto como uma tábua de salvação do setor, a prefeitura discute alternativas para manter o sistema funcionando, sem penalizar a população. Em dezembro as empresas defenderam em reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte aumentar a tarifa dos atuais R$ 4,35 para um valor médio de R$ 6,17, uma elevação de 41,83%. A proposta não foi aceita pela prefeitura.

"Apesar da manifestação das empresas, na oportunidade, foi aprovado uma sugestão de possível aumento de R$ 4,35, para R$ 4,72. Este valor tem como base o reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A atual dificuldade também decorre de não se ter tido aumento da tarifa em 2020 apesar do aumento de todos os custos, isso engessou ainda mais o sistema", diz Anderson Castro, secretário municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança.

O secretário esclarece que ainda não há uma decisão ou prazos para a adoção da nova tarifa. Segundo Castro o valor de R$ 4,72 já entraria em vigor defasado, uma vez que não considera os reajustes no salário e no vale-alimentação dos funcionários das empresas e de custos como o óleo diesel e peças. Apesar disso, a prefeitura tem adiado a adoção do aumento por entender o impacto que isso terá sobre os usuários e na esperança de que o governo federal preste socorro aos municípios com o pagamento do subsídio.

Como parte do trabalho desenvolvido para melhorar o sistema, em janeiro o Executivo definiu pela intervenção na empresa de bilhetagem eletrônica MobiCard. A decisão foi tomada diante dos atrasos nos repasses dos pagamentos para as empresas do transporte coletivo e a falta de informações claras sobre as operações realizadas.

Logo depois, no início de fevereiro, foi instituída uma comissão para analisar os custos das empresas de ônibus. Conforme o secretário, os técnicos da prefeitura consideraram as despesas e retornos financeiros das empresas para chegar a um valor médio de tarifa considerado ideal para garantir a viabilidade do sistema. O levantamento feito pela prefeitura chegou ao valor médio de R$ 5,14, que ainda está em discussão.

Sobre as discussões em Brasília, A maior expectativa está no projeto que trata do subsídio para pessoas acima de 65 anos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e deverá entrar na pauta da Câmara dos Deputados ainda em março.