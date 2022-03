Venâncio Aires volta a contratar profissionais para UBSs

O mês de março inicia com um novo cenário nas Unidades Básicas de Saúde de Venâncio Aires. Depois de um ano em que uma lei proibiu novas despesas com pessoal e, por consequência, a contratação de novos profissionais, a prefeitura iniciou o ano de 2022 com uma força-tarefa em busca da reestruturação da rede básica.

Além de profissionais técnicos, enfermeiros, dentistas e especialistas nomeados via concurso público para completar o quadro da Secretaria de Saúde, nesta semana, sete novas vagas de médico clínico geral estão sendo supridas em Unidades da cidade e interior. O incremento representa um salto de 100 para 290 horas semanais de atendimento médico nas unidades, quase três vezes mais do que vinha sendo realizado até aqui.

O secretário municipal da Saúde, Tiago Quintana, destaca o esforço desprendido em 60 dias frente à pasta para reestruturar a atenção básica, uma área muito prejudicada pela pandemia de Covid-19. "Em 2021, estivemos focados em dar todas as condições de atendimento ao Hospital e às emergências causadas pela pandemia. Agora, queremos reorganizar nossa rede e oferecer uma saúde de qualidade para todos", destaca.

Próximo ao quadro completo de profissionais após um concurso público e dois processos seletivos em menos de seis meses, o prefeito Jarbas da Rosa também comemora o atendimento integral a todas as unidades, na cidade e interior, com profissional médico. "Nossa meta é cobertura diária de médico em todas as unidades e estamos chegando muito próximo a isso. Ainda assim, acredito que em poucos dias já será possível perceber uma grande melhora no atendimento", completa o prefeito.

Além dos novos profissionais médicos, o paciente que procura a rede básica de saúde no município também nota mudanças no atendimento. Atualmente, em todos os postos existe o sistema de agendamento, evitando que o paciente permaneça longos períodos na fila em busca de ficha médica. Em casos não agendados, o acolhimento é feito por um profissional de enfermagem que identifica o problema e encaminha para atendimento imediato ou agenda uma próxima consulta.