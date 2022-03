UCS lança nova campanha para buscar fundos para o Hospital Geral

O Hospital Geral de Caxias do Sul lança, nesta sexta-feira (4), a segunda fase da Campanha Todos Pelo Geral Para Todos, no estande da Universidade de Caxias do Sul (UCS) nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, a partir das 17h. Com a segunda fase, o objetivo é obter recursos para finalizar o complexo hospitalar, o que envolve a ampliação do pronto-socorro, a reforma e ampliação do centro obstétrico, a ampliação e adequação da área do serviço de imagenologia, a ampliação e reforma da cozinha e a construção da subestação de energia elétrica.

Durante a cerimônia, o diretor-geral do Hospital Geral de Caxias do Sul, Sandro Junqueira, fará a apresentação da segunda fase da campanha, pontuando as etapas desse novo momento e o valor necessário para conclusão do Complexo Hospitalar. Junqueira vai apresentar uma breve introdução sobre o HG, com prestação de contas dos recursos arrecadados na primeira fase da campanha destinados à construção do prédio anexo, e deve divulgar informações sobre a previsão de término da obra.

O projeto de ampliação, iniciado em 2014, estava suspenso desde janeiro de 2017 por falta de recursos e teve suas obras retomadas em setembro de 2020, a partir das arrecadações de uma campanha lançada em agosto de 2020. Até esta quinta-feira (3), já haviam sido arrecadados R$ 33.171.875,10 dos R$ 37 milhões previstos. A ampliação do Hospital Geral possibilitará um aumento de 60% da sua capacidade assistencial atual, passando dos atuais 237 para 355 leitos (sendo 275 de internação e 80 de UTIs adulto, pediátrica e neonatal).