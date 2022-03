Para quem gosta de caminhar em meio a natureza, contemplar belas paisagens e ainda se deliciar com um café colonial, Vale do Sol tem o programa certeiro. No dia 12 de março, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) promove a 1ª Caminhada na Natureza de Vale do Sol. O percurso, de 11,5 quilômetros, passará pelo interior de Formosa, por alguns pontos turísticos, pinguelas, propriedades rurais e casarões históricos. A saída vai ocorrer na Comunidade Católica São José, no Centro, às 14 horas e vai ser finalizada no Salão Weiland, com café colonial. Terá transporte gratuito para retorno até o Centro. A inscrição, no valor de R$ 35,00, pode ser realizada presencialmente na Emater e no STR, até o dia 10 de março. No valor da inscrição está incluso água, fruta, seguro e café colonial. Durante o percurso terá pontos de hidratação, carros de apoio e ambulância, em caso de emergência.