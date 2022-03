Esteio promove festa para comemoração dos 67 anos

Para marcar o aniversário de 67 anos de Esteio, comemorado na segunda-feira (28), a prefeitura programou uma festa para o domingo (6), das 17h às 21h, na avenida Governador Ernesto Dornelles, mais conhecida como Avenida do Carnaval, no bairro Santo Inácio, com apresentação de diferentes cantores e bandas locais. A entrada é gratuita.

Uma das atrações da tarde/noite será o grupo Alma Esteiense, formado por talentos que nasceram ou que moram em Esteio e que tem um repertório repleto de clássicos da música gaúcha. Robson Paines, João Carlos Cirne (Joca Cirne), Jean Carlo Godoy, Alexandre Konflanz, Elias Coimbra, Marquinhos Molinari e Guilherme Valadas lançaram, em novembro do ano passado, o clipe "Esteio de Nossas Vidas", trabalho feito em cima da música de mesmo título de Joca Cirne. Todos os demais shows também terão "almas esteienses" em cima do palco, com o rock de Patrick Martins e o sertanejo de Marcelly Cachoeira.

Além das apresentações, a festa de aniversário terá uma Feira Gastronômica, com food trucks e outros espaços para venda de alimentos e bebidas); uma feira com venda de artesanatos, itens para casa, brinquedos, roupas e produtos coloniais, entre outros, de artesãos e produtores participantes do projeto de Inclusão Produtiva; e uma Feira de Adoção de Filhotes. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura.