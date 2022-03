Nova Petrópolis promove feirão de empregos e espera oferecer mais de 100 oportunidades em diversas áreas

O sucesso da primeira edição do evento, realizada em agosto, foi decisivo para que a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) lançasse a 2ª edição do Feirão de Empregos. O evento tem por objetivo preencher as vagas ofertadas pelas empresas associadas no Balcão de Empregos da entidade e auxiliar aqueles profissionais que estão fora do mercado de trabalho e precisam de uma colocação imediata.

O evento acontece no dia 7 de março, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, e terá nove empresas recrutando os candidatos das 15h às 19h, para contratação imediata, com mais de 100 vagas disponíveis. Na entrada do evento, haverá uma equipe da organização para analisar o perfil dos candidatos e encaminhá-los para as entrevistas de emprego nas empresas participantes da ação. Interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado, carteira de trabalho e documento com foto.

Em 2021, o feirão oportunizou mais de 100 entrevistas e cerca de 200 oportunidades para trabalhadores que estão em busca de recolocação mercado de trabalho dentro do município da serra gaúcha. Entre as vagas existentes para a edição deste ano estão oportunidades como vendedor, caixa, estoquista, serviços gerais, limpeza, analista de TI, marketing digital, atendente de café, entre outras. A ação vai obedecer todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.