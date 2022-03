Banco de Sangue de Canoas recebe doadores no sábado

Neste sábado (5), o Banco de Sangue de Canoas recebe doadores, das 8h às 16h. Para doar é preciso agendar horário pelo telefone (51) 3478-8200. Os voluntários deve estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 67 anos (doadores com idades entre 16 e 17 anos e 11 meses precisam apresentar autorização do responsável legal), pesar no mínimo 50 kg, estar alimentado e apresentar documentos com foto.

O Banco de Sangue fica no Hospital Universitário de Canoas (HU), na avenida Farroupilha, 8001, bairro São José. Para os doadores, o estacionamento - localizado entre os prédios do hospital e da faculdade de Odontologia da Ulbra - é gratuito. Segundo a secretaria de Saúde, os estoque estão abaixo do ideal.

A média de doações diárias no local fica entre 40 e 50 bolsas de sangue. As doações suprem a demanda do Hospital Universitário de Canoas, Hospital de Pronto Socorro, Hospital Nossa Senhora das Graças e o Hospital de Aeronáutica. O canco funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no primeiro sábado de cada mês, conforme organização da prefeitura de Canoas. Independente do dia de doação, é necessário agendar horário antecipadamente.