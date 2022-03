Vale do Taquari debate modelo de concessão de rodovias

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC-VT), com apoio da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), promove na segunda-feira (07) debate sobre o projeto de concessão de rodovias do Vale do Taquari. A atividade será das 17h30min às 19h30min no salão de eventos da Acil.

O debate terá a participação como expositores do presidente da CIC-VT, Ivandro Carlos Rosa; vice-presidente de Relações Institucionais da Acil, Oreno Ardêmio Heineck, e diretor de Logística da Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Paulo Ziegler.

O presidente da CIC-VT esclarece que a entidade está empenhada na construção de um programa de concessão de rodovias que esteja de acordo com as necessidades da região. "Presenciamos um momento ímpar na infraestrutura e na logística do Vale do Taquari. Precisamos aprimorar os projetos e as propostas apresentadas para que tenhamos rodovias em condições de qualidade em termos de obras de artes e infraestrutura completa, de forma que a competitividade dos negócios regionais seja aprimorada", afirmou. O encontro é aberto à todos os empresários do Vale do Taquari que queiram debater sobre o assunto