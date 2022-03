Santo Ângelo terá maior repasse de ICMS em 20 anos

O município de Santo Ângelo comemorou o resultado obtido no Índice de Participação dos Municípios (IPM) definitivo para 2022, que é o repasse de ICMS para as cidades gaúchas. No ano passado, em meio à crise financeira e ao momento crítico da pandemia do coronavírus, a economia santo-angelense mostrou vigor e obteve um crescimento de 5,28%. Para 2022, o crescimento foi ainda mais significativo, alcançando 12,03%, melhor valor em 20 anos, o que gerará um valor maior de repasse do imposto estadual ao município.

A apuração do IPM é realizada anualmente pela Receita Estadual e leva em consideração uma série de critérios definidos em lei e seus respectivos resultados ao longo dos anos anteriores. O fator de maior peso é a variação média do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que responde por 75% da composição do índice, sendo calculado pela diferença entre as saídas (vendas) e as entradas (compras) de mercadorias e serviços em todas as empresas do município.

O comparativo com outros polos regionais mostra que Ijuí teve um crescimento de 2,47%, São Borja de 6,67% e Santa Rosa com 10,28%. Outros municípios com economia destacada no interior gaúcho também apresentaram crescimento menor que Santo Ângelo, como é o caso de Santa Cruz do Sul, com 4,98%.

O resultado, de acordo com o prefeito Jacques Barbosa, é fruto de fatores como a política desenvolvida, que busca criar cenários propícios para que empresas se instalem no município e que aquelas que já estão instaladas possam crescer. Jacques exemplifica ações do desenvolvimento econômico do município destacando a inauguração do complexo comercial e logístico do Grupo Fricke, marcado esta sexta-feira (4), cujo investimento é superior a R$ 10 milhões; a ampliação do Hospital Regional Unimed Missões, projetando mais de R$ 50 milhões a serem investidos e um novo supermercado, também com R$ 10 milhões de aporte.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, cita como exemplo do bom momento da economia o fato da geração de empregos ter apresentado saldo positivo de janeiro a novembro de 2021.