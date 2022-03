Canela amplia sistema de monitoramento com a inclusão de mais quatro câmeras

Estão sendo instaladas em vários pontos de Canela câmeras de vídeo para coleta de dados, que completarão o sistema de monitoramento do município. São seis câmaras, em quatro pontos estratégicos.

Um aplicativo de análise muito mais funcional e moderno, envia dados coletados por estes equipamentos para a central localizada junto a Brigada Militar de Canela, que monitora tudo 24 horas por dia e fica atento a qualquer ocorrência. O valor de investimento nesta etapa é de R$ 12.421,17 por mês.

A prefeitura de Canela já conta com câmeras de vigilância em 53 prédios e espaços públicos e também câmeras instaladas nas ruas de Canela multifuncionais que permitem tanto ampliar o zoom como capturar ângulos abertos em 360 graus.

O sistema de monitoramento é operado pela Brigada Militar com as imagens espelhadas para a Polícia Civil e Departamento de Trânsito. A sala de operações fica na sede do quartel do BM Canela, mas o servidor com backup de imagens está instalado em um prédio público. "A central de monitoramento fica na BM, mas temos um Data Center em local separado para garantir a proteção dos dados", explica o diretor de Modernização e Tecnologia da Informação da prefeitura, Eduardo Macedo.

O sistema auxilia o trabalho da Brigada Militar e Polícia Civil e dá mais segurança para os moradores. O Capitão Ubirajara da Rocha Dill, comandante da Brigada Militar em Canela fala da eficácia dos equipamentos, que são atualizadas com um software que permite muito mais funções e um melhor aproveitamento para as forças de segurança, antes de um crime, ou seja, de forma preventiva, bem como logo após o fato ocorrido, aumentando as chances do êxito da prisão do acusado. Além disso, possui um monitoramento mais amplo e específico de veículos, em pontos estratégicos, além das entradas e saídas do município, trazendo muito mais segurança para a nossa comunidade.