Escola cívico-militar de Flores da Cunha inicia atividades

Com a volta às aulas totalmente presenciais neste ano, também iniciaram as atividades do projeto da Escola Municipal Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves, em Flores da Cunha, com a presença de dois monitores cívico-militares. A atuação do tenente Ferreira e do sargento Herton, da Brigada Militar, começou no dia 21 de fevereiro. A presença dos monitores na instituição visa implementar o processo educativo por meio do resgate da cidadania, motivando os alunos em uma rotina de organização e responsabilidade.

Ferreira e Herton atuam em turno integral nos ambientes externos à sala de aula. "Nossas ações compreendem o respeito mútuo entre os estudantes e com os professores, bem como o ensino de noções de civismo e o entendimento dos deveres e direitos", explica o tenente Ferreira. Os primeiros dias na escola também são de ambientação. "O trabalho é gradativo. Estamos fazendo um diagnóstico a fim de manter os alunos cada vez mais motivados, evitando assim a evasão escolar", diz o sargento Herton.

As atividades são destinadas a todos os 290 alunos, que vão do 1º ao 9º ano. A Escola Municipal Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves é a primeira instituição municipal da serra gaúcha a receber o projeto, realizado em parceria com a secretaria da Educação do Estado