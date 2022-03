Grupo com prefeitura, entidades e instituições de ensino pleiteia expansão do parque tecnológico de Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas participou de uma reunião virtual para apresentação do projeto de expansão do Pelotas Parque Tecnológico ao deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB), com o objetivo de angariar apoio na esfera nacional. A ampliação, fruto de uma parceria entre município, Lifemed e as universidades Federal (UFPel) e Católica de Pelotas (UCPel), além do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), se dará através da criação do HUB de Inovação em Saúde e Biotecnologia e está sendo encaminhado junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Após apresentação do projeto e seus objetivos, a chefe do Executivo pelotense destacou a consistência da proposta, que visa tornar Pelotas e região referência em inovação e pesquisa tecnológica nas áreas de saúde e biotecnologia, bem como viabilizar a geração de emprego e captação de renda. Segundo Paula, vale a pena defender essa proposta, pois representa uma grande transformação para a cidade a partir da expansão no número de empresas que irão chegar ao município.

"Fico muito encantada com esse projeto. É um sonho que está muito próximo. Nós já nos destacamos nessas áreas, de saúde e biotecnologia, então, por ser algo que já está consolidado em Pelotas, traz a possibilidade de expandir nosso Parque Tecnológico com potencial extraordinário para alavancar empresas e trazer as universidades para mais próximo", afirmou a gestora municipal.

O HUB de Inovação em Saúde e Biotecnologia planejado para o município reunirá empresas nascentes de base tecnológica, que possuem alto potencial de crescimento, conhecidas como startups, além de médias e pequenas empresas e potenciais investidores. O projeto foi desenvolvido a partir do lançamento de uma chamada pública para Ecossistemas de Inovação da Finep e, agora, vai passar por avaliação.