Aeroporto de Santo Ângelo terá terminal provisório de passageiros

A licitação para obra do terminal provisório de passageiros do Aeroporto Regional de Santo Ângelo deve ser aberta nos próximos dias. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2) no gabinete do prefeito Jacques Barbosa. A obra está estimada em R$ 660 mil.

O projeto foi finalizado no fim de semana e o processo licitatório deverá ser aberto ainda nesta semana. Dentro de cerca de 30 dias deve ser conhecida a empresa que irá realizar a obra. A obra do terminal provisório é uma necessidade para que a Gol possa iniciar a operação dos voos para São Paulo no início do mês de julho. A companhia usará jatos Boeing 737-300, com capacidade para 148 lugares, por isso a necessidade da ampliação do terminal de passageiros.

Diante da demora do Estado em responder às exigências, o prefeito Jacques Barbosa afirmou que a prefeitura irá realizar a obra do terminal provisório, mas dependia da elaboração do projeto. Outra situação que precisa ser resolvida até julho é da área de segurança de fim da pista. Trata-se de uma área de compactação de terra numa das cabeceira. Essa obra também é de responsabilidade do Estado, mas também existe a possibilidade de que o município e a Associação dos Municípios das Missões (AMM) tenham que aportar recursos para que seja realizada e não comprometa o início dos voos.

Jacques destacou que tem se comprometido com responsabilidades que não são suas para que o cronograma seja atendido e os voos iniciem dentro do prazo anunciado. Entretanto, lembrou que não apenas na questão do aeroporto, mas também em outros setores, citando a situação dos trevos das rodovias estaduais. "O Daer lançou na semana passada um programa com investimentos de R$ 350 milhões para obras de infraestrutura mas não destinou nenhum recurso para um aeroporto importantíssimo para a logística da região Noroeste", observou.