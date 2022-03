Prefeitura pulveriza inseticida em regiões de Parobé

A secretaria Municipal de Saúde de Parobé inicia, nesta quinta-feira (3), uma ação para pulverizar inseticida em parte do bairro Planalto. O objetivo é diminuir a população adulta de mosquitos Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

A pulverização será necessária devido a moradores do bairro apresentarem suspeita de dengue e terem positivado no teste rápido. A pasta promoveu a coleta de sangue para um exame mais detalhado e aguarda o resultado para a confirmação dos casos.

As ações de pulverização são chamadas bloqueio de transmissão porque impedem a transmissão viral. Além disso, a Vigilância Sanitária também intensificará ações de vistoria nas residências da região.

Moradores da região pulverizada devem ficar atentos a sintomas compatíveis com a dengue. Entre eles, febre com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: manchas vermelhas no corpo, dor de cabeça, dores musculares ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos, vermelhidão nos olhos ou diminuição dos leucócitos (detectado em exame de sangue). Em caso de observação desse quadro clínico, a recomendação é buscar atendimento médico, referindo local com confirmação recente de caso da doença.