Falta de mão de obra cancela atração da Páscoa de Gramado

Após dois anos sem atividades presenciais por conta da pandemia, a Páscoa em Gramado retorna com uma programação repleta de atrações. Os tradicionais espetáculos voltam revigorados de 25 de março a 17 de abril de 2022. Serão mais de 100 atrações em 24 dias de programação.

No entanto, o Desfile Show de Páscoa - O Jardim Secreto do Senhor Coelho será transferido para 2023. A decisão da Gramadotur foi motivada pela falta de mão de obra para produção dos carros alegóricos e adereços utilizados no desfile.

Em função do adiamento do Carnaval em muitas cidades, as equipes especializadas na produção de desfiles alegóricos não participaram das concorrências para o Desfile Show de Páscoa, que foram abertas pela comissão organizadora do evento de Páscoa em Gramado. Foram realizadas duas licitações para contratação dos serviços, que foram desertas, ou seja, não houveram empresas interessadas. Será feito contato individual com os clientes que adquiriram ingressos antecipados para a troca dos bilhetes ou reembolso dos valores.

A organização afirmou que as demais atrações do evento estão mantidas. A Rua Coberta vai receber o Espaço Kids Criamigos, que vai contar com atrações lúdicas e artísticas para as crianças, de sexta a domingo. Na Praça das Etnias, ao lado da Rodoviária, ocorre a Vila de Páscoa, com venda de produtos de artesãos locais e onde ficará a Casa do Senhor Coelho.

Aos finais de semana, a avenida Borges de Medeiros vai receber a Parada de Páscoa, que conta com a participação de diversos artistas. Serão 10 paradas ao longo da programação, sempre a partir das 15h. O aspecto religioso será contemplado com o retorno do Gramado Aleluia. Além de programação nos templos religiosos, duas procissões ao ar livre estão programadas: a Procissão de Ramos, que ocorre no domingo, dia 10 de abril, às 10h, saindo da Rodoviária até a Igreja São Pedro, e a Procissão de Passos, programada para Sexta-feira Santa, dia 15 de abril, às 20h.