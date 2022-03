Em Novo Hamburgo, Fimec terá fórum sobre tendências

A 45ª (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec), que inicia no dia 8 de março em Novo Hamburgo, apresenta a 4ª edição do Fórum Fimec, com uma programação voltada às novidades e tendências do mercado, com conteúdo relevante para transformar o setor coureiro-calçadista. No segundo dia de feira, 9 de março, das 14 às 17 horas, os visitantes que se inscreverem no fórum garantirão um conteúdo inédito de palestrantes nacionais e internacionais, além de um debate sobre o mercado.

O fórum apresenta assuntos inovadores e atuais, com uma variedade de palestras sobre temáticas pertinentes do mercado coureiro-calçadista. Com início às 14h, no auditório do Centro de Eventos, a palestra "Recomendações para a Moda Sustentável Brasileira" abre as atividades do Fórum.

A temática será conduzida por Lucilene Danciguer, diretora do Colabora Moda Sustentável e Laura Madalosso, cofundadora da Cora Design. Em formato de conversa, as palestrantes apresentarão orientações para grandes mudanças na forma de produzir, vender e consumir moda no Brasil.

Outra palestra confirmada é sobre "Sustentabilidade e Inovação em Adesivos - Henkel', com os palestrantes Jeferson Segantini, Gerente de Vendas Brasil e Desenvolvimento de Negócios Latam na Henkel e Pedro Bueno, Gerente Técnico na Henkel Latam. Para fechar o circuito de palestras, mas em formato online, Matt Priest falará sobre o "Mercado Americano de Calçados". Matt é presidente e CEO da Footwear Distributors & Retailers of America (FRDA), associação dos revendedores e distribuidores de calçados nos Estados Unidos. Os ingressos podem ser adquiridos através do site (www.fimec.com.br/forum), onde também é possível verificar mais informações sobre o evento.