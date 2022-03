Três Coroas terá celebração do ano novo tibetano

A tradicional comemoração do Losar - ano novo tibetano, que ocorria no Espaço Tibet, será levada para a Praça Affonso Saul, no centro de Três Coroas. A comemoração ocorre no sábado (5) e domingo (6) no município do Vale do Paranhana.

Música, dança e gastronomia típicas do evento, além de uma decoração que dará um clima super especial, farão parte da programação. O tibetano Ogyen Shak e sua esposa Adriana, responsáveis pela festa, cuidam dos detalhes e buscam apresentar tudo de forma muito original.

Os figurinos que serão usados nas apresentações da Dança Khamdro, que faz parte do folclore do Tibet, e da performance Leões da Neve estão sendo confeccionados pela Tashi Dolma, costureira tibetana, que reside em Três Coroas. São roupas muito coloridas e com detalhes que só mesmo um nativo saberia colocar.

pA decoração já está sendo colocada na rua e apresentará um grande portal que dará as boas-vindas aos participantes. O palco, instalado na Praça, será um espetáculo a parte, com esculturas produzidas exclusivamente para o evento, como a Drukmo Dakini, que representa a sabedoria feminina.

O acendimento da grande Lamparina será um dos pontos altos do evento e a mesma também está sendo criada. O público será convidado a participar deste ritual, que é muito inspirador.

Uma das programações também será o Losar Bike, em que os participantes e visitantes poderão participar de um pedal cheio de alegria em meio a natureza, partindo da Praça Affonso Saul até o Parque das Laranjeiras, onde haverá um ritual para erguer bandeiras de oração e atrair boa sorte para o ano que se inicia. A oficina de gastronomia também faz parte da programação, cujas atividades serão gratuitas, exceto para o ritual das bandeiras (R$ 65,00) e acendimento das lamparinas (R$ 5,00).