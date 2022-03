Banco de materiais de construção em Caxias terá parceria

O secretário da Habitação de Caxias do Sul, Carlos Giovani Fontana, esteve reunido com o presidente do Sinduscon Caxias, Rodrigo Postiglione, com o intuito formar uma parceria para a reforma e contribuição de melhorias no pavilhão que abrigará o Banco de Materiais de Construção. O local tem área de 7 mil metros quadrados e está localizado na rodovia ERS-122, no bairro Nossa Senhora da Saúde.

A estrutura conta com um pavilhão de 1.215 m² que necessita de reformas e melhorias no cercamento, telhado, aberturas, rede elétrica e hidráulica. O Sinduscon manifestou apoio à demanda, colocando-se à disposição para contribuir com a causa, através dos seus mais de 3 mil associados.

Criado recentemente, o Banco de Materiais de Construção terá como objetivo atender famílias em vulnerabilidade social. Também vai promover o reaproveitamento de materiais novos e usados em boas condições, que comumente costumam ser descartados, muitas das vezes de forma irregular, evitando o desperdício e contribuindo também com as políticas social e ambiental. A regulamentação da lei do banco deverá acontecer no início do próximo mês.