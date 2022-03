Prefeitura divulga incentivos para usuários de ônibus em Caxias

Com elevações superiores a 50% nos últimos 10 meses nos preços dos principais indicadores que compõem a tarifa do transporte coletivo, a prefeitura de Caxias do Sul estabeleceu um novo modelo para definição do reajuste. O prefeito Adiló Didomenico confirmou intenção do município de subsidiar parte do valor, medida que depende de aprovação do Legislativo; a criação de uma Tarifa Verde, de R$ 3,50, para estimular o uso do sistema em horários de entrepico; e a redução do preço para as comunidades do interior a R$ 5,50, igualando ao que será praticado na zona urbana.

A nova tarifa técnica é de R$ 5,50 e já foi aplicada desde a terça-feira (1). A tarifa estudantil, que tem desconto de 50%, passa para R$ 2,75. Porém, ainda nesta semana, será encaminhado à Câmara de Vereadores o projeto de lei de subsídio do transporte coletivo.

O prefeito Adiló Didomenico acredita na aprovação do projeto e na agilidade da tramitação. "Depois da aprovação do projeto, teremos a possibilidade de manter a tarifa de R$ 4,75 para o usuário que usar o cartão, e até reduzir, no caso da Tarifa Verde. Considerando as dificuldades que temos, é um resultado muito importante", afirma o prefeito.

Uma das novidades anunciadas é a Tarifa Verde, com valor reduzido de passagem para os horários de entrepico. O valor será de R$ 3,50 para os horários das 9h às 11h e das 14h às 16h. A tarifa será aplicada durante 120 dias e poderá ser prorrogada, conforme o cenário.

O prefeito também ressaltou a mudança para as passagens intramunicipais. Com a publicação do decreto, os valores vão variar entre R$ 8,25 e R$ 16,50. Porém, após o subsídio, será fixado valor único de R$ 5,50. "A nossa grande preocupação é o usuário. Não foi simples chegar a esses valores, sabemos que a tarifa é cara, o custo é caro. Mas estou feliz, porque chegamos a questões importantes, como a padronização", resume o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Alfonso Willenbring Júnior.

O prefeito ressalta que, se os custos tiverem grandes variações de valor, os valores subsidiados poderão ser reavaliados. "Estamos fazendo um esforço em várias frentes para assegurar um preço justo e atrair mais passageiros par o sistema", registrou.