Santo Ângelo ganha ponto de atendimento do IPE Saúde

O presidente do Legislativo de Santo Ângelo, Vando Ribeiro (MDB), receberam o diretor-presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde), Júlio César Viero Ruivo. Na oportunidade foi assinado o termo de cooperação técnica entre a prefeitura de Santo Ângelo e a instituição estadual para a implantação de um ponto de atendimento no município.

O assunto já havia sido discutido no ano passado, quando Júlio César Ruivo reuniu-se com lideranças políticas para debater a situação do instituto e a provável instalação de um ponto de atendimento no município. Com a assinatura do termo, a prefeitura irá disponibilizar um servidor, além do espaço físico para os atendimentos.

A ideia é auxiliar as pessoas que não possuem acesso a internet, atuando como um interlocutor entre os conveniados e instituto, com serviços como solicitação de reembolso, inclusão de dependentes, solicitação de carteira e demais atendimentos que normalmente são disponibilizados pelo instituto. A previsão é que, no prazo de 10 dias, o ponto de atendimento esteja em funcionamento, em local ainda a ser definido.