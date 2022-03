Tacchimed lança ambulatório para curados da Covid

O plano de saúde Tacchimed ampliou os serviços relacionados aos pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19. Além da manutenção do telemonitoramento de pacientes com sintomas leves da doença, o plano de saúde ainda criou o ambulatório pós-Covid, voltado a pessoas que necessitam melhorar a qualidade de vida após o enfrentamento da doença.

O ambulatório é formado por uma equipe multiprofissional, incluindo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. A intenção é oferecer tratamento capaz de diminuir ou eliminar as sequelas causadas pela doença.

Após uma avaliação clínica, é elaborado um protocolo assistencial especialmente para cada caso, em que a equipe multidisciplinar é acionada. Se necessário, é realizada a reabilitação cardiorrespiratória, promovendo assim a melhora da qualidade de vida do paciente de modo global.

O ambulatório pós-Covid ainda realiza testes iniciais e na alta dos pacientes para poder mensurar o impacto do tratamento no dia a dia de cada um. Localizado no Prevenire do L'América Shopping, o serviço está acompanhando diversos pacientes, que recebem assistência multidisciplinar e acompanhamento clínico.

Já o serviço de telemonitoramento é realizado com os clientes que procuraram o Pronto Socorro com sintomas respiratórios. Há um primeiro contato 72h após o atendimento de emergência, onde são respondidas diversas questões, permitindo aos profissionais de saúde a identificação de qualquer possível agravamento no quadro. Outros contatos são feitos no 6º e no 10º dia após o início dos sintomas, completando o monitoramento. Ao todo, foram 12.805 atendimentos em 2021 nesta modalidade.