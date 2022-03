Cachoeirinha pede providências à Corsan em bairros

A prefeitura de Cachoeirinha recebeu vereadores e representantes da Corsan para encaminhar demandas recorrentes da população. Entre as maiores reivindicações estão a falta d'água constante em alguns bairros, como Canarinho, Chico Mendes e União, e demora na conclusão de obras, sobretudo no recapeamento de valas.

Os parlamentares presentes destacaram a pressão da população sobre o Legislativo, cobrando ações concretas para sanear os problemas. "Precisamos de socorro urgente para a falta de água. A situação é crítica. A Corsan sempre nos atende quando ligamos pedindo caminhão-pipa, mas precisamos de mais do que isso", cobrou o vereador Brinaldo Mesquita. O vereador Edson Cordeiro explicou sobre o projeto de lei que tramita na Câmara, que visa à compra e instalação de caixas d'água nos locais onde há desabastecimento. "O maior problema são os 'gatos', mas as caixas d'água seriam uma alternativa. O Ministério do Desenvolvimento pode colaborar a partir da demanda do município", apontou ele.

Sobre o fechamento de valas, foi esclarecido que é necessário um tempo para o material assentar, antes de ser colocado o asfalto. A Corsan se comprometeu em acompanhar os trabalhos para que demore o tempo mínimo necessário, minimizando o impacto na região.