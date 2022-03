Canela pretende arrecadar R$ 4 milhões com criação de contribuição turística

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin recebeu a visita do presidente do SindTur Serra Gaúcha, Cláudio Souza, e do executivo da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Rudimar Freitag. O objetivo da reunião foi apresentar ao chefe do Poder Executivo canelense uma nova proposta para criação da Contribuição Espontânea ao Turismo, que ainda está em fase de estudos e análises por parte das entidades.

Conforme explicou Cláudio Souza, o novo modelo de apoio e crescimento do turismo deve envolver os setores de atrativos turísticos, comércio, gastronomia e hotelaria, por meio da arrecadação de valores que variam entre R$ 1,00 e R$ 2,50. "Este projeto viabilizará a coleta de recursos para o desenvolvimento turístico, possibilitando investimentos por parte do poder público e também da iniciativa privada", projeta Cláudio.

A proposta está sendo apresentada aos municípios que integram a base das entidades e ainda será avaliada pelas empresas associadas. O projeto está em andamento e a perspectiva é de que até o final do primeiro semestre deste ano já inicie sua operação. Para o município de Canela, a projeção de arrecadação de valores após um ano de desempenho é de cerca de R$ 4 milhões.

O prefeito avalia a medida como positiva para o setor. "É um recurso que poderá ser aplicado tanto na infraestrutura turística, assim como em treinamentos e capacitações para os profissionais do trade", destaca Orsolin. Segundo representantes do SindTur, a ideia é, também, criar premiações aos turistas e trabalhadores, além do desenvolvimento de ações sociais e de incentivo à cultura. A implementação da contribuição está em fase de construção por parte de entidades comerciais e turísticas da cidade.