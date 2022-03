Familiares de pacientes internados no Hospital de Prontos Socorro de Canoas estão recebendo ligações, solicitando pagamento, via Pix, de valores para a realização de exames, atendimentos, remoção de ambulância e, até mesmo, para compra de medicamentos. A instituição alerta que os atendimentos realizados são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, de forma totalmente gratuita para os cidadãos. A prefeitura alerta que em casos de tentativa de golpes, a vítima procure a administração do Hospital ou a delegacia mais próxima. O município orienta que não sejam realizados depósitos de valores ou transferências. O atendimento no HPSC é totalmente gratuito e dúvidas devem ser esclarecidas antes de qualquer situação.