São Leopoldo pede ao governo do Estado para habilitar equipe de atenção primária para atuar em presídio

A secretaria da Saúde de São Leopoldo solicitou ao governo do Estado a habilitação de uma equipe de atenção prisional primária dentro do prédio do Instituto Penal de São Leopoldo (IPSL). A medida tem como objetivo qualificar o atendimento preventivo dos apenados e reduzir seu deslocamento pela cidade, evitando custos e reduzindo risco de eventuais confrontos.

O pedido foi formalizado em reunião técnica que contou com a presença da administradora do Instituto, Fernanda Camargo dos Santos, da representante do Departamento de Tratamento Penal da Susepe, Paula Carvalho Gonçalvez, e da representante da 1ª CRS - AB/Saúde Indígena/Saúde Prisional, Janice Castilhos Gomes. De acordo com o secretário da Saúde Marcel Frison, a atual formatação de atendimento no local não gera repasses de recursos estaduais e federais, sendo unicamente financiada pelo município.

"A habilitação de uma equipe dentro do prédio do IPSL, conforme legislações do governo federal e estadual, além de permitir captação de recursos, ampliará a carga horária de atendimento e possibilitará o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS", reforçou.

Ficou pactuado que o município fará o processo de habilitação de uma equipe saúde bucal e com o provimento dos trabalhadores: um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal e um assistente social, bem como fornecimento de insumo para o trabalho diário da equipe. A readequação da estrutura física e mobiliário será de responsabilidade do instituto penal, em parceria com a prefeitura, através das secretarias municipais.