UCS e província argentina assinam acordo de cooperação em segmentos econômicos

O reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Evaldo Antonio Kuiava, e o governador da província do Chaco, na Argentina, Jorge Milton Capitanich, assinaram acordo de cooperação para intercâmbio de experiências e promoção do desenvolvimento de projetos de interesse comum. Entre as temáticas contempladas estão meio ambiente, indústria, empreendedorismo, tecnologia, desenvolvimento local, indústria metalmecânica e inovação produtiva.

A visita oficial teve o objetivo de estreitar laços socioculturais, expandindo e promovendo novas parcerias comerciais e acadêmicas entre as Instituições do Brasil e da Argentina. A universidade foi o ponto de partida para as demais visitas que ocorreram.

Durante o encontro, aberto à comunidade acadêmica, o governador da província do Chaco, Jorge Milton Capitanich, reforçou a necessidade de uma integração latino-americana em que Brasil e Argentina sejam protagonistas das transformações que envolvem a interligação de modais de transportes. Consciente dos desafios para a criação de uma agenda conjunta entre os países, ele ressaltou a importância da indústria metalmecânica, da indústria aeronáutica e do sistema ferroviário para o processo de integração da região do Cone Sul.

A província do Chaco conta população estimada que ultrapassa 1 milhão de habitantes. A capital é a cidade de Resistencia, localizada ao sudeste da província. Atual chefe do executivo da província, Jorge Milton Capitanich está no terceiro mandato como governador.