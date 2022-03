UCPel volta a oferecer serviços para a comunidade

Com o começo do ano letivo na Universidade Católica de Pelotas (UCPel), alguns serviços prestados pela instituição junto à população também voltam à rotina de atendimentos. As Clínicas de Odontologia e Psicologia estão em pleno funcionamento. Já o Serviço de Assistência Judiciária (SAJ), realizado pelo curso de Direito, retoma o atendimento presencial ao público na segunda semana de março.

A Clínica de Odontologia, localizada no Campus Franklin Olivé Leite, no bairro Três Vendas, reabriu aos pacientes nesta semana. O serviço é prestado de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30min. Já a Clínica de Psicologia, no Campus I, prédio central da UCPel, voltou a atender quem já havia sido agendado, assim como novos pacientes. A clínica funciona, durante a semana, das 8h às 12h e das 13h às 17h.