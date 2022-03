Caxias do Sul fechou 2021 com superávit de R$ 41 milhões

Elaborado com a expectativa de consolidar déficit de R$ 156 milhões, o orçamento da prefeitura de Caxias do Sul fechou, em 2021, com resultado positivo de R$ 41 milhões. Os principais fatores que contribuíram para o resultado foram ingresso de receitas extraordinárias, como do Refis e do repasse de recursos provenientes da venda da CEEE pelo Estado, recuperação da economia, que elevou a transferência de impostos, como do ICMS, e aumentou a arrecadação de tributos municipais. A arrecadação somou R$ 2.605.bilhões e a despesa chegou a R$ 2.564 bilhões.

Antes da apresentação dos números, o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico alertou para o recrudescimento das finanças do município em função do descompasso entre receita e despesa. "Neste ano, não teremos receitas adicionais como no anterior. Além disso, vamos sofrer em função da forte estiagem, que agora impacta o agronegócio, mas, logo mais adiante, afetará o setor industrial. Na mão contrária, temos, dentre outros sérios problemas, o aumento na destinação de recursos para cobrir o déficit da previdência", citou. Em 2021, a contribuição do município foi superior a R$ 220 milhões e a projeção para este exercício é de R$ 242,2 milhões.

De acordo com o secretário de Gestão e Finanças, Maurício Batista, as metas constitucionais foram cumpridas pelo município, com destinação de 28,66% para a saúde, superando a exigência de 25%; e de 26,96% para saúde, quase o dobro dos 15% previstos. Destacou que, ao contrário do ano de 2020, quando a União destinou perto de R$ 130 milhões para o combate e prevenção à covid-19, em 2021 o valor foi limitado à cobertura de parte dos leitos de UTIs. Outros limites legais cumpridos foram com despesa de pessoal, na ordem de 44%; da dívida consolidada líquida de apenas 4,65%; e das operações de crédito de 2,74%.