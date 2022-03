Após cancelamentos, Expocande vai ocorrer no mês de abril

Quatro dias de bons negócios, música, gastronomia, cultura e diversão. Assim será a 10ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande), que acontece de 28 de abril a 1º de maio, no Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini. O evento, cancelado em 2020 em virtude da pandemia, volta ao calendário de festejos e marca a retomada dos eventos locais e regionais, movimentando a economia e fomentando os negócios, além de incentivar o turismo, a cultura e o agronegócio.

Após quatro anos da última edição - realizada em 2018 - a Expocande promete resgatar a força da região central do estado e apresenta ao público uma programação diversificada, com atrações para todos os públicos e idades. Além da tradicional feira comercial, industrial e serviços, que ocupa dois pavilhões, o evento contará com Feirão Rural de Máquinas e Implementos Agrícolas, Espaço das Agroindústrias Familiares, exposição de animais, artesanato, dentre outros atrativos.

O evento contará também com uma agenda artística-cultural variada, com apresentações de teatro e dança, incluindo a presença de vários artistas da região.. Na abertura do evento, dia 28, os shows ficam por conta da Orquestra de Candelária e do Grupo Tholl, com o espetáculo teatral Cirquin. O grupo pelotense vai apresentar uma nova linha de interpretação da montagem, com inovação na estética visual e figurinos rústicos e românticos, remetendo o público a um tempo de paixão e de alegria. Com danças, acrobacias, técnicas circenses e muitos romances, inspiradas no teatro mambembe, todos os personagens viajam em busca do amor.

A 9ª Expocande, realizada em 2018, atraiu cerca de 40 mil visitantes em quatro dias de evento. A expectativa da organização do evento é de superar a marca na edição desse ano.