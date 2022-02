Teutônia realiza obras em rótula de acesso aos bairros Alesgut e Languiru

A Administração Municipal de Teutônia, através da Secretaria de Obras, Viação e Transportes, iniciou obra na rótula de acesso aos bairros Alesgut e Languiru, na Rua Major Bandeira, a fim de amenizar o problema de acúmulo de água no local em dias de chuva. A equipe recebeu a demanda dos moradores, que contribuíram com sugestões para resolver o problema que iniciou após a construção da rótula fechada. Inicialmente, o executivo municipal providenciará nova canalização e construção de quatro novos bueiros maiores para drenagem da água, assim como, a construção de um muro de contenção, no lado sul, na direção Teutônia à Canabarro, para evitar o deslizamento de terra e água que escoam para a pista em dias de chuva.

O obra proporcionará mais segurança aos motoristas, especialmente aos moradores que utilizam o trecho diariamente, e também reduzirá os riscos de acidentes.

O Secretário de Obras, Viação e Transportes, Werner Wiebusch, destaca a importância da obra para a segurança de quem transita pelo local. “Acreditamos que estas medidas irão solucionar o problema. Agradecemos a comunidade local, que nos trouxe a demanda e contribuiu com sugestões. Sabemos da importância desta obra e por isso agilizamos sua execução, para que nos próximos meses, quando iniciar o período de chuvas, o local já esteja seguro para trânsito”, explica.