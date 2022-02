Produtores de Venâncio Aires e General Câmara conhecem tecnologia de pulverização com drone

As novas tecnologias focadas no agronegócio têm chamado a atenção dos produtores que buscam melhorar suas atividades, bem como aumentar a qualidade e produtividade das suas lavouras. Exemplo disso foi a expressiva participação dos agricultores em dois eventos técnicos sobre O Uso de Drone na Agricultura, realizados nas últimas semanas pela Sicredi Vale do Rio Pardo. “Estamos cumprindo com o nosso dever, enquanto cooperativa, de levar conhecimento aos nossos associados, para que possamos aprender e evoluir juntos. Esse é o nosso papel, de fomentar as oportunidades de desenvolvimento, no interior e na cidade, contribuindo para o desenvolvimento das nossas comunidades”, destacou o presidente da Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry.

Na última quinta-feira (24) o evento, em parceria com a Associação de Produtores de Arroio Grande, Olavo Bilac e Harmonia da Costa (Apagroh) e Rudan Agrotecnologia, reuniu mais de 100 produtores em Venâncio Aires, na sede da Associação São João Bosco, na localidade de Linha Olavo Bilac. O encontro que iniciou às 9 horas também contou com a presença de autoridades e lideranças, como o prefeito Jarbas da Rosa, secretários municipais, vereadores, presidentes de sindicatos, entre outros. Na ocasião, os irmãos Arnildo e Alex Aretz, de Vera Cruz, demonstraram o funcionamento do drone pulverizador na agricultura, financiado pela cooperativa, que tem atendido produtores de toda a região de forma terceirizada com a empresa Agro 4.0. “Somente no último mês, foram 260 hectares de lavouras pulverizadas com o drone”, destacou Alex.

Já em General Câmara, dia 18 de fevereiro, a demonstração do drone modelo T10 envolveu 55 produtores rurais, na Fazenda Santo Antonio, na localidade de Boqueirão. O encontro, realizado na propriedade de Miguel e Maurício Piccin, teve como grande diferencial o manejo biológico da lavoura de 400 hectares de soja. “Foi um momento muito importante de aprendizado e troca de experiências proporcionado pela cooperativa, pois uniu o uso de uma tecnologia de ponta como o drone e a utilização de biofertilizante em larga escala, destacou Jeferson Klunk, da Área de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi.