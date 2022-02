Agroindústria recebe Selo Sabor Gaúcho em São Francisco de Paula

Nesta quinta-feira (24), foi realizada em São Francisco de Paula a entrega do Selo Sabor Gaúcho para a agroindústria Boa Vista, do casal Angela Tizato e Ereu Frelich. Na agroindústria são processados derivados de cana-de-açúcar (açúcar mascavo e melado), além de farináceos (pães, cucas e bolos). Estiveram presentes no evento o secretário de agricultura de São Francisco de Paula, Alexandre Bossle Camelo, representando o prefeito municipal, a técnica agropecuária da Secretaria, Emeli Ilha, a equipe técnica do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar, além da família do casal proprietário e convidados.





Agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) que estão com as questões fiscal, sanitária e ambiental em dia, podem solicitar autorização para utilizarem o selo Sabor Gaúcho em seus produtos. O selo é uma marca que identifica os produtos com origem na agricultura familiar gaúcha e que certifica a qualidade, pois o empreendimento que o recebe teve todo um acompanhamento de assistência técnica pela Emater/RS-Ascar, veiculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), além do acompanhamento sanitário pelos órgãos de inspeção correspondentes do município.





Em São Francisco, além da agroindústria Boa Vista, atualmente mais quatro empreendimentos possuem este selo: Lorandi, Bolicho do Chapéu, Queijaria Sopro do Minuano e Sítio Santa Helena.





Segundo a extensionista social da Emater/RS- Ascar, Sandra de Moraes Silva, a família Tizato Frelich é acompanhada pela instituição desde 2004, demonstrando trabalho continuado prestado pela extensão rural.





De acordo com a produtora Angela Tizato, a chegada da Emater/RS-Ascar na propriedade foi um divisor de águas, trazendo mudança de pensamento e, através deste apoio, foi possível a família permanecer na propriedade com qualidade de vida.





O secretário de Agricultura, Alexandre Bossle Camelo, representando o prefeito municipal, reforçou a importância da parceria da Emater/RS-Ascar com o município, que possibilita a extensão rural chegar até as comunidades rurais de São Francisco de Paula, levando políticas públicas, qualificação e tecnologias aos produtores e produtoras rurais.