Concluídas melhorias na ERS-434, na região do Planalto

Um importante trecho rodoviário do Planalto gaúcho iniciou 2022 com as condições de tráfego renovadas. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – concluiu a recuperação da ERS-434, entre David Canabarro e o entroncamento com a BRS-285, em Ciríaco. Para os serviços nos 18,7 quilômetros, foram destinados R$ 4,6 milhões, oriundos do Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar.

“Seguimos firmes no propósito de transformar o panorama da malha rodoviária gaúcha, por isso destinamos recursos a esse importante segmento da região do Planalto”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A ERS-434 completa uma ligação rodoviária que abrange os municípios de Casca, São Domingos, Vanini, David Canabarro e Ciríaco, e a conclusão dos trabalhos proporciona um trânsito mais seguro e eficiente para essas comunidades”, complementa.

A última etapa da obra se concentrou nos 10 quilômetros que ligam Ciríaco à BRS-285. De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as equipes realizaram intervenções nos pontos críticos da rodovia.

“Retiramos o pavimento danificado e implantamos um novo revestimento asfáltico”, explica o dirigente. “Finalizamos os trabalhos com a pintura da pista, o que garantirá aos usuários uma melhor visibilidade da sinalização”, detalha.